Zwei Unfallfluchten ereigneten sich am Mittwoch in Kitzingen, wie die Polizei mitteilt.

Zum einen wurde eine graue Mercedes C-Klasse, die auf dem Edeka-Parkplatz in der Wörthstraße geparkt war, zwischen 18 und 18.20 Uhr an der kompletten linken Seite verkratzt. Vermutlich ist jemand beim Ausparken hängengeblieben. Der oder die Unbekannte entfernte sich, ohne sich um das beschädigte Fahrzeug zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro.

Ebenfalls am Mittwoch zwischen 18 und 18.20 Uhr, aber auf dem Aldi-Parkplatz in der Siegfried-Wilke-Straße, streifte ein unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin einen geparkten blauen Mini-Cooper an dessen hinterer linker Seite und verkratzte diese. Auch die Felge des hinteren linken Rads wurde verkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.