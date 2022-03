Sulzfeld vor 44 Minuten

Mercedes Kleinbus verkratzt

Ein schwarzer Mercedes, der in der Weingartenstraße in Sulzfeld abgestellt war, wurde im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, beschädigt. An der Fahrerseite des Kleinbusses wurde der Lack vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel verkratzt. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von circa 500 Euro.