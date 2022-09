Astheim vor 24 Minuten

Mercedes in Astheim verkratzt

In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich "An der Setz" in Astheim eine Sachbeschädigung. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet, verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen dort abgestellten weißen Mercedes AMG C43 rundum mit einem spitzen Gegenstand. Der am Lack entstandene Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.