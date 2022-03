Kitzingen vor 1 Stunde

Mercedes-Fahrer stritten auf Supermarktparkplatz

Auf dem Parkplatz des "Kauflands" am Dreistock in Kitzingen gab es am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, eine verbale Auseinandersetzung. Dabei gerieten ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer und ein vorbeifahrender 61-jähriger Mercedes-Fahrer in Streit. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, sollen dabei beleidigende Worte gefallen sowie Gesten getätigt worden sein. Außerdem sei der jüngere Mann am Ausparken gehindert worden, weil der 61-Jährige zu nah aufgefahren war.