Tiefenstockheim vor 1 Stunde

Mercedes an der rechten Fahrzeugseite verkratzt

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, verkratzte eine unbekannte Person in der Tiefenstockeimer Straße in Tiefenstockheim eine geparkte rote Mercedes E-Klasse an der rechten Fahrzeugseite. Es entstand eine Kratzspur vom Tankdeckel bis zur Beifahrertüre. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 500 Euro.