"Menschen für Menschen" am FLSH Schloss Gaibach

Die Schüler*innen der Q11 am Franken-Landschulheim in Gaibach staunten nicht wenig, als Reinhold Scheiner, der Leiter des Arbeitskreises der Stiftung "Menschen für Menschen" in Würzburg, ihnen in einem Vortrag vermittelte, dass sogar die Aufforstung von länger brachliegenden Gegenden in Äthiopien nicht nur den Menschen vor Ort hilft, sondern global gesehen das Klima und letztlich den Wohlstand verbessern kann. Weil auch die Menschen in Afrika – wie am Beispiel von Äthiopien gezeigt wird – über moderne Medien mitbekommen, wie es anderen Menschen besser geht, wollen sie ebenfalls am Wohlstand teilhaben. Die Stiftung "Menschen für Menschen" setzt hier an, denn die Bevölkerung in den von ihr betreuten Gebieten erfährt Hilfe zur Selbsthilfe. Die betroffenen Menschen werden v. a. in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bildung gestärkt und haben somit keine Veranlassung, ihre Heimatländer zu verlassen. Gerade die Aufforstung ist an dieser Stelle, so Reinhold Scheiner, ein gelungenes Beispiel, trägt sie doch sowohl zur Gesundung des Bodens als Wasserspeicher bei wie zur Reinigung der Luft, indem CO2 gebunden und Sauerstoff erzeugt wird, und zwar nicht nur für diese Region, sondern für das gesamte Klima der Erde. Die Schüler*innen erfuhren in diesem Vortrag einerseits, dass sie selbst etwas tun können, um den Klimawandel zu stoppen, und auch, dass Hilfen für noch so ferne Länder nicht nur regionale, sondern globale Bedeutung haben können.