Der freche Pumuckl ist am kommenden Samstag, 28. August, im Kleinkinderkino des Cineworld Mainfrankenpark zu sehen. Gezeigt wird der Film "Meister Eder und sein Pumuckl" um 14 Uhr, wie es im Presseschreiben heißt.

Schreinermeister Franz Eder (Gustl Bayrhammer) staunt nicht schlecht, als in seiner Werkstatt plötzlich ein kleiner, rothaariger Kobold auftaucht. Der heißt Pumuckl (Sprecher: Hans Clarin) und ist meistens unsichtbar, doch durch ein Missgeschick muss er sich vor Meister Eder sichtbar machen – und das bedeutet, dass ihn der Schreiner fortan sehen kann. Pumuckl stellt jede Menge Unsinn in der Werkstatt des gutmütigen Meister Eder an, der den kleinen Frechdachs schnell in sein Herz schließt und ihm ab und zu auch die Leviten liest, wenn es Pumuckl mit dem Schabernack übertreibt.

Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person, auch die Erwachsenen zahlen diesen Preis, wenn sie ein oder mehrere Kleinkinder dabeihaben. Karten können online unter www.cineworld-main.de gekauft werden, aber auch im Cineworld selbst ist eine Ticketkasse geöffnet.