Das Steigerwald-Landschulheim in Wiesentheid bringt als Beitrag zum Jubiläumsjahr "50 Jahre Partnerschaft Wiesentheid mit der französischen Gemeinde Rouillac" ein Theaterstück auf die Bühne. "Mes amis étrangers", zu Deutsch: Meine fremden Freunde, heißt das Musiktheater, das die Lehrkräfte Evi und Gerd Semle selbst geschrieben haben. Die Aufführungen finden am Freitag, 15. und Sonntag, 17. Juli, jeweils um 19 Uhr im Pausenhof der Schule statt.

Über das Stück zum Jubiläum der Freundschaft zwischen den beiden Kommunen freut sich auch die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, Christine Gumann. "Schön, dass es geklappt hat", sagte sie, die selbst mitwirkt. Die Französisch-Lehrerin spielt in der Band mit, die live einige Lieder begleitet.

Bei "Mes amis étrangers" geht es um den ersten Austausch zwischen zwei Schulen im Jahr 1972. Deutsche Schülerinnen und Schüler fahren nach Frankreich, lernen ihre Partnerfamilie kennen, das Leben dort, aber auch die Vorurteile, die zu dieser Zeit noch häufig bestanden. Es kommt, wie es kommen muss: Marianne, eine deutsche Schülerin, verliebt sich in den jungen Franzosen Jacques. Die Reaktion der Eltern und des Umfelds wird thematisiert vor dem Hintergrund der 70-er Jahre, der Zeit vor 50 Jahren.

Auf der Bühne proben die rund 30 mitwirkenden Schülerinnen und Schüler mit sichtlich Spaß. An der Schule herrsche eine gute Resonanz, was das Theaterspielen angeht, bestätigte Evi Semle. Erst kürzlich wurde Shakespeares "Sommernachtstraum" aufgeführt, jetzt folgt ein weiteres Stück.

Zu den Mädchen und Jungen auf der Bühne kommen weitere zwölf, die in der Band für die Musik sorgen. Weitere kümmern sich um Licht, Ton oder Requisiten. Von der siebten bis zur zehnten Jahrgangsstufe sind die meisten der Akteurinnen und Akteure zwischen zwölf und 16 Jahren, ähnlich wie Marianne und Jacques.

Die beiden Hauptrollen werden von Luisa Hyna und Joschua Rippel gespielt. Für sie und ihre Generation erscheint vieles aus der Zeit von damals völlig ungewohnt, nicht nur die bunte Kleidung, die viele der Mitwirkenden als Kostüme tragen. "Es war schon befremdend, wie die Leute damals gedacht haben. Die ganzen Vorurteile mit dem Krieg, und so, das kannten wir überhaupt nicht", gaben beide zu. Luisa und Joschua haben Französisch als Schulfach, das Land und die Leute kennen sie selbst noch nicht. "Ich will schon mal da hin", so Luisa. Das Theaterstück hat ihr Interesse zusätzlich geweckt.

Mit Lara Mahr und Anna Götz wirken auch zwei Schülerinnen mit, die kürzlich bereits ihr Abitur bestanden haben. Sie helfen aus, weil es einfach Spaß mache, wie sie sagen. "Das Theaterspielen hält mich hier. Ich bin schon seit der siebten Klasse dabei", meinte Lara Mahr. Das sieht man auch beim Proben auf der Bühne im Freien.

Und schon wird weiter geprobt, diesmal einige der Lieder, die Gerd Semle im Stil der 70-er geschrieben hat.