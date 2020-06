"Mein Schatzkästlein": Neues Buch von Paula Rosenberger erhältlich

Soeben ist das neue Büchlein von Paula Rosenberger aus Mainstockheim erschienen. Es trägt den Titel „Mein Schatzkästlein“, eine Sammlung von Bild-und Spruchkarten mit besinnlichen Texten für stille Stunden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es beinhaltet 40 Bildkarten, nach eigenen Gemälden überwiegend in Aquarell- und Pastelltechnik, mit symbolhaften Motiven, passend ergänzt mit Sinnsprüchen, Psalmen und Gedichten. Die Verfasserin hat die Karten im Laufe der vergangenen zehn Jahre gestaltet und nun in diesem Büchlein zusammengestellt. Die poetischen Texte reichen von Paul Gerhardt, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Rückert und Theodor Fontane über Rainer Maria Rilke bis hin zu Mystikern und fernöstlichen Weisheiten.

Die Bildkarten eignen sich laut Mitteilung gut zum Betrachten und Meditieren. Sie sprechen mit gegenständlichen Bildern (Landschaften, Blumen und Stillleben), aber auch mit abstrakten Motiven in harmonischen Farben die Seele an. Paula Rosenberger stellt mit diesem neuen Büchlein, das seniorengerecht im DIN-A4-Format und in gut leserlicher Schrift erschienen ist, ihre vierte Veröffentlichung vor.

Die zuvor erschienenen Hefte „Beliebte Deutsche Volkslieder zum Mitsingen mit Bildern aus Unterfranken“, „Ein Streifzug durch das Kitzinger Land im Wandel der Jahreszeiten“ und „Mit Dichtern durch das Gartenjahr“ sind überwiegend mit eigenen Fotos gestaltet, während die neue Broschüre ausschließlich selbstgemalte Bilder beinhaltet.

Das Büchlein ist ab sofort bei Paula Rosenberger in Mainstockheim und bei Bianca´s Kreativ-Cafe in Kitzingen, Kaiserstraße 34, erhältlich.