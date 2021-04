Ein Schwimmbad mit einem einzelnen Schwimmbecken, Umkleidekabinen, einer Liegewiese und einer einfachen Sanitäranlage – bis Ende der 60er Jahre gab es das in Prichsenstadt tatsächlich. Das Schwimmbar befand sich östlich der Altstadt in der Nähe des Eulenturms und musste wegen hoher Auflagen seitens der Ämter stillgelegt und eingeebnet werden. Nun könnte dieser Bereich mit neuem Leben gefüllt werden, als Mehrgenerationenplatz. Das sieht zumindest ein Gedankenspiel des Kultur- und Tourismusausschusses vor, und diesen Standort priorisiert auch der städtebauliche Berater der Stadt, Thomas Buchholz.

Apropos Priorisierung: "Was genau wollen wir an diesem Platz neben einer notwendigen WC-Anlage eigentlich alles unterbringen?" fragte Bürgermeister René Schlehr. Ideen und Wünsche gebe es viele, sagte er, etwa ein Boccia-Platz (Antrag zweier Bürger), ein Bikepark (Wunsch des Jugendreferenten Alexander Schöpfel), eine Kneipp-Anlage (Idee von Helmut Hümmer) oder ein kleiner Platz für ein überdimensionales Schachspiel (Idee von Alexandra Martin). "Wie sieht es mit der Finanzierung aus, geht da was über die Städtebauförderung?" fragte Ludwig Meder. Ja, so der Bürgermeister, dafür brauche es allerdings bestimmte Voraussetzungen.

Werner Hillger schlug vor, der Rat möge in Klausur gehen oder Workshops mit den Bürgern veranstalten, denn ein solcher Platz gehöre in ein großes Tourismuskonzept. Solche Workshops habe es schon gegeben, in nicht-öffentlicher Form, entgegnete Schlehr. "Damals aber hat niemand an diesen Workshops teilgenommen, sonst wären wir das alles schon längst angegangen." Es sollten, so Hillger weiter, dennoch Workshops ins Leben gerufen werden, um alle Ortsteile mit einzubeziehen. Susanne Karb äußerte Sympathie für Workshops, die auch unabhängig vom Stadtrat laufen könnten.

An den Unterhalt denken

"Wir können hier nicht über eine Stelle für den Mehrgenerationenplatz sprechen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht und was alles dazugehören soll", sagte Schlehr. Auch die Kosten seien ein entscheidender Faktor, so Hümmer, "wir müssen da auch an den Unterhalt denken". Genau deshalb, fuhr Hümmer fort, "müssen wir die Ortsteile mitnehmen". Man bräuchte schon ein Konzept, so Fabian Uhl, "und mir ist auch klar, dass es finanziell nicht von heute auf morgen umsetzbar ist". Es bräuchte einen "Fahrplan für die nächsten Jahre, denn es sollte endlich losgehen".

Mögliche Workshops sah der Bürgermeister während der Corona-Pandemie als problematisch an, auch wegen den Hygiene-Regeln. Und: "Ich sehe hier die Gefahr eines großen Wunschkonzertes. Schach, Boccia, Bikepark, vielleicht noch eine Tennisanlage – wir müssen aufpassen." Diesen Bedenken stimmte Hillger zu: "Wir brauchen schon eine Vorstellung von dem, was wir haben wollen, was es kostet und was wir davon streichen können oder sollen. Einzig für die Boccia-Bahn liegt schon ein konkreter Antrag vor."

Schlehr schlug vor abklären zu wollen, wie angesichts der Corona-Pandemie Workshops möglich seien, und will dafür Terminvorschläge machen. "Über Zuschüsse kümmern wir uns, wenn es konkret wird." Einen Beschluss über den Mehrgenerationenplatz übrigens fasst der Ausschuss nicht, das ist Sache des Stadtrates.