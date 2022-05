Gleich zwei Mal verwechselte ein Autofahrer am Mittwoch gegen 14.20 Uhr das Bremspedal seines Wagens mit dem Gaspedal. Der 85-jährige Daimler-Fahrer verursachte daher mehrere Unfälle in der Luitpoldstraße in Kitzingen, wie die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht schreibt.

Der Senior wollte zunächst mit seinem Auto vorwärts in einen Parkstreifen einparken. Hierbei verwechselte er das Gaspedal mit der Bremse, stieß gegen einen vor ihm stehenden Opel und anschließend gegen die Fassade und den Handlauf zum Eingang der Luitpoldpassage.

Danach wollte der Fahrer seinen Wagen aus der misslichen Lage manövrieren und setzte zurück. Dabei verwechselte er abermals das Gaspedal mit der Bremse und stieß gegen einen weiteren Wagen, der auf der gegenüber liegenden Fahrbahnseite parkte. An den drei Autos sowie an dem Gebäude entstand ein Schaden von insgesamt 17.000 Euro, schreibt die Polizei.