Kitzingen vor 1 Stunde

Mehrere Mülltonnen angezündet

Am Dienstag, um 2.30 Uhr, ereignete sich in der Uhlandstraße in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 17 eine Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person entzündete mehrere Mülltonnen, wie die Polizei schreibt. Durch das Feuer wurden unter anderem ein angrenzender Gartenzaun sowie ein Strauch beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 550 Euro.