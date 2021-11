Die vor allem wegen des maroden Abwasserkanals notwendige Sanierung der Sparkassen-Schul-Straße steht ganz oben auf der Agenda des Sulzfelder Gemeinderats. In der Ratssitzung erläuterte der Experte Peter Leimeister vom Würzburger Ingenieurbüro Köhl den Sachstand und taxierte die Schätzkosten auf 1,73 Millionen Euro.

"Wir müssen handeln, da führt kein Weg dran vorbei", machte Bürgermeister Matthias Dusel deutlich. Auch wenn die Gemeinde finanziell keine großen Sprünge machen kann, muss sie in den sauren Apfel beißen in die Großinvestition in Angriff nehmen. Die Damen und Herren des Gemeinderats erteilten jetzt dem Büro Köhl den Auftrag für die Ausschreibung und nach dem Osterfest 2022 sollen die Bauarbeiter anrücken. Wie Peter Leimeister darlegte, soll das Vorhaben in drei Stufen erfolgen und die Bauzeit wird auf ein Jahr geschätzt. In dieser Zeit ist die Straße für den Verkehr gesperrt, nur für Fußgänger und vor allem Grundschüler soll die Baustelle zu passieren sein. Der Verkehr wird so lange über die Albrecht-Dürer-Straße umgeleitet. Damit die Bürgerinnen und Bürger Bescheid wissen, wird der Bürgermeister rechtzeitig eine Anliegerversammlung anberaumen.

Ein weiteres Millionen-Projekt steht an

Einen weiteren Millionenbetrag muss die Gemeinde im Untergrund der Matthias-Schiestl-Straße verbuddeln. Dort gibt es seit Jahren Probleme bei Starkregenereignissen, weil dort ein großer Kanal endet und in einen kleineren mündet und bis zur Maingasse führt. Deswegen heben sich bei Starkregen immer wieder die Kanaldeckel und die Anlieger haben Probleme mit Wasserschäden. Jetzt riet Peter Leimeister der Ratsrunde, am Ende des großen Kanals mit einem Kanalstrang dieser Dimension weiterzufahren, im Bereich des Feuerwehrgerätehauses bis zur Staatsstraße und unter dieser hindurch. Auch wenn es das Gremium nicht gerne hörte, Leimeister schätzte das Kanalprojekt auf 1,1 Millionen Euro.

Um im Städtebauförderungsprogramm zu bleiben, muss die Gemeinde weitere Entwicklungspotenziale bei der bereffenden Stelle an der Regierung von Unterfranken darlegen. Wie Städtebauplaner Franz Ullrich ausführte, sind im Sulzfelder Altort schon viele Einzeldenkmäler saniert und Leerstände behoben worden, doch der Bedarf ist weiterhin gegeben. Deswegen passt der Fachmann den Bedarf der Innenentwicklung im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) an und bringt die Fortschreibung auf den Weg.

Gemeindewald kam heuer auf Null raus

Im Sulzfelder Gemeindewald ist kein großes Geld zu verdienen. Im Vorjahr hatte die Gemeinde Miese gemacht und der Forstbetriebsplan für 2022 könnte eine schwarze Null ergeben. Außer kaputten Kiefern ist kein Holzeinschlag geplant und laut Matthias Dusel ist erst noch der Bedarf der Bürgerschaft abzuwarten, ob es überhaupt einen Holzstrich geben wird.

Die Gemeinde möchte das ausrangierte Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr verkaufen und lotet Angebote aus. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister dazu, den Verkauf ab einer Mindestsumme von 4500 Euro zu tätigen.

Die Jugend bekommt im Alten Kindergarten ein neues Domizil und kann sich auf eine Finanzspritze für Einrichtungsgegenstände freuen. Denn der Herbstmarkt im Rahmen der Rathaustage habe einen Überschuss von 500 Euro erbracht, der jetzt der Jugend zugute kommt.