Kitzingen vor 36 Minuten

Mehrere geparkte Pkw verkratzt

Am Donnerstag ereigneten sich nach Mitteilung der Polizeiinspektion zwischen 18.30 und 21.10 Uhr in der Kapuzinerstraße in Kitzingen mehrere Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter verkratzte mit einem spitzen Gegenstand jeweils vier am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 13 geparkte Pkw an deren Fahrer- bzw. Beifahrerseiten. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2000 Euro.