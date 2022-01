Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, wurden mehrere Zahlautomaten auf dem Gelände einer Waschstraße in der Flugplatzstraße in Kitzingen durch einen bislang unbekannten Täter gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde das in den Automaten befindliche Bargeld gestohlen, schreibt die Polizei.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 141-0 in Verbindung zu setzen.