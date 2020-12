Auch im Casteller Rathaus gingen zuletzt Anfragen zur Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen im Gemeindegebiet ein. In der Sitzung des Gemeinderates berichtete Bürgermeister Christian Hähnlein von drei konkreten, wobei die größte eine Fläche von insgesamt rund 37 Hektar umfassen würde. Sie soll sich im Westen von Castell, etwa in Richtung Klingenweg/Trautberg, befinden, hieß es. Die beiden weiteren, deutlich kleineren Projekte befinden sich im Ortsteil Wüstenfelden.

Die Investoren wären vorhanden, doch zunächst müsse sich das Gremium positionieren, ob man in der Gemeinde grundsätzlich derartige Anlagen zulassen möchte, stellte der Zweite Bürgermeister Michael Rufer in den Raum. Er übernahm die Diskussionsleitung zu diesem Punkt, weil Bürgermeister Hähnlein selbst betroffen war. Hähnlein ist Besitzer eines der in Frage kommenden Grundstücke im Ortsteil Wüstenfelden.

Dort lägen die betreffenden Grundstücke etwas versteckter und seien nicht so leicht einsehbar, wie es hieß. In Castell wies Gemeinderätin Brigitte Horak auf die "besonders wertvolle Ortsansicht" hin, gerade wegen der auch viele Besucher in den Ort kämen.

Den Einzelfall prüfen

Gemeinderat Manuel Kaul meinte, dass Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen generell in Nähe von Ortseingängen "nichts zu suchen" hätten. Erlaube man die Standorte in Wüstenfelden, dann schaffe sich die Gemeinde damit Präzedenzfälle und müsse künftig immer bei so etwas zustimmen. Das sahen seine Ratskollegen anders. Dominik Heilmann etwa fand, dass die Gemeinde immer einzeln in solchen Fällen entscheiden solle, ob der jeweilige Standort passe.

Bürgermeister Hähnlein schlug vor, dass sich der potenzielle Betreiber der Anlagen zunächst im Gemeinderat vorstellen solle. Zeige sich das Gremium aufgeschlossen, können eine Voranfrage und Weiteres gestellt werden. Zudem solle für die Gemeinde dabei auch Gewerbesteuer herausspringen. Damit zeigte sich das Gremium einverstanden.

Die große Fotovoltaikanlage bei Castell jedoch stieß auf keine Gegenliebe. Sie sei von vielen Stellen aus erkennbar, so Gemeinderat Kaul. Die als Zuhörerin anwesende frühere Gemeinderätin Gudrun Kroeschell hatte dazu eine eindeutige Meinung. Um Castell herum sei "eine einmalige Landschaft." Die Gemeinde solle sich hüten, dieses Bild mit derartigen Bauwerken kaputt zu machen.