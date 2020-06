Mehrere alkoholisierte Autofahrer erwischt

Gleich mehrere alkoholisierte Autofahrer beschäftigten kürzlich die Kitzinger Polizei, wie sie in ihrem Bericht schreibt. Am Freitagmittag wurde ein Auffahrunfall in der Wiesentheider Bahnhofstraße gemeldet. Ein 37-jähriger Autofahrer kam von der Sophienstraße und übersah einen Kleintransporter, der nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der 37-Jährige fuhr mit seinem VW auf den Fiat Ducato auf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Autofahrer. Bei dem Test wurden über zwei Promille festgestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Außerdem musste der 37-Jährige eine Sicherheitsleistung zahlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Am Freitagabend wurde auf der Staatsstraße bei Dettelbach auf Höhe der Einmündung Am Bach der Fahrer eines BMW angehalten. Während der Kontrolle fiel die Alkoholfahne des 59-Jährigen auf. Der Test ergab 0,68 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Die Fahrerin eines Audi wurde in der Nacht auf Samstag, kurz nach Mitternacht, in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen einer Kontrolle unterzogen. Auch bei ihr wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Da die 44-Jährige nicht in der Lage war, in den Alkomaten zu pusten, musste bei ihr eine Blutprobe entnommen werden.

Mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davongekommen ist ein 42-jähriger Autofahrer bei einer Kontrolle am Freitagabend in Westheim. Mit einem Wert von umgerechnet 0,48 Promille ist er gerade noch unter die 0,5-Promille-Grenze gefallen.

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend in Albertshofen durch sein drogentypisches Verhalten aufgefallen. Von ihm wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Am Freitagabend ist ein 20-jähriger Schüler in der Marktbreiter Straße in Kitzingen durch sein Verhalten während einer Kontrolle auffällig geworden. Er gestand ein, vorher Rauschmittel konsumiert zu haben. Auch von ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Autoschlüssel wurde an seine fahrtüchtige Beifahrerin übergeben.

Weil ein 52-jähriger Mann am Samstag gegen 19.45 Uhr in Mainstockheim unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Versicherungsschutz mit seinem Roller umherfuhr, erwarten ihn nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die unsichere Fahrt mit 1,1 Promille im Blut auf einem nicht versicherten Motorroller veranlassten die Beamten, eine Blutentnahme anzuordnen.

Ein 80-jähriger Fahrer war am Samstag gegen 19.25 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Dettelbach mit 0,5 Promille am Steuer erwischt worden. Er musste zur Blutentnahme.

Die Autofahrer, bei denen die Tests positiv ausgefallen sind, erwartet ein Bußgeldbescheid und ein mehrwöchiges Fahrverbot, schreibt die Polizei abschließend.