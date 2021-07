Man muss nicht mit der Lupe suchen, wenn man im Innenstadtgebiet Kitzingens triste Flächen entdecken will, die sich für Begrünung anbieten. Der Ortsverband der Grünen in Kitzingen lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich auf einem Spaziergang selbst ein Bild von den Flächen zu machen, welche die Mitglieder der Grünen für eine Begrünung der Stadt angedacht haben, heißt es in einer Pressemitteilung von Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Kitzingen:

„Der Landwehrplatz, der sich heute als leblose Schotterfläche präsentiert, könnte ohne viel Aufwand bepflanzt werden“, so Christa Büttner. Laut Gisela Kramer-Grünwald hat der neu zu gestaltende Königsplatz sogar das Potenzial für einen kleinen Innenstadt-Park. Kaum Grün zu sehen ist dagegen in Würzburger Straße, Kaiserstraße, Fischergasse, Schrannenstraße, Falterstraße und Herrnstraße. Auch am Unteren Mainkai und beim Falterturm ist reichlich Raum für mehr Grün oder kühlende Wasseroasen.

Viele versiegelte Flächen in der Innenstadt

Gerade in anhaltenden Hitzeperioden mit Tropennächten kann jeder spüren, wie belastend das Kleinklima in der Kitzinger Innenstadt ist. Einen wesentlichen Anteil daran haben die vielen, mit Asphalt oder Steinen versiegelte Flächen, die sich schnell aufheizen und zur Überhitzung führen. Grüne-Ortsverbandssprecherin Eva Trapp: „Wo weit und breit nur Schotter, Asphalt oder Stein vorherrscht, da erwärmt sich der Boden und die Hitze staut sich. Wir könnten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich verbessern, indem wir an möglichst vielen dieser Stellen Bäume pflanzen, Blühstreifen oder gar offene Wasserläufe anlegen.“

Der Grüne-Umweltexperte Klaus Sanzenbacher hält einen strategisch angelegten Flächenplan für sogenannte grüne und blaue Infrastruktur für notwendig: „Dazu gehören neben Bäumen, Parks, Dach- und Fassadenbegrünung auch Wasser in Form von offenen Bachläufen, Brunnen oder Wasserverneblern, die Freibereiche herunterkühlen können. Wo kein Baum gepflanzt werden kann, kann auch mobiles Grün zum Einsatz kommen. Dies alles müssen wir bei der angedachten Neuplanung der Kitzinger Innenstadt unbedingt berücksichtigen.“

Mehr systematische Begrünung

Vorstandmitglied Stefanie Schumacher mahnt, dass die Stadt Kitzingen im Hinblick auf das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts schnell aktiv werden und systematisch für mehr Begrünung sorgen müsse. Schließlich erhalten Bayerns Städte und Gemeinden dafür auch großzügige Fördermöglichkeiten. Welche Begrünungsmaßnahmen sich die Grünen an den einzelnen Punkten konkret vorstellen, kann man auf der Website des Ortsverbandes Kitzingen betrachten: https://gruenlink.de/27c1