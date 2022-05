Der BN Fahrradmarkt, die Vogelstimmenexkursion, der neue Totholzgarten, das Engagement beim Amphibien- Monitoring am Rothenbach- See, das Projekt "Lebendige Gärten", die Bedeutung des Wäldchens an der Fahrer Straße für das Wohngebiet am Kirchberg und die Stärkung der BN Kinder- und Jugendgruppe Volkach – zahlreiche Themen standen in der Frühjahrsversammlung des Bund Naturschutz Volkach im Katholischen Pfarrheim zur Diskussion.

Im Mittelpunkt der Frühjahrsversammlung stand aber "Das grüne Band Volkach". Lisa Dittrich von der Unteren Naturschutzbehörde Fürth informierte umfassend über die Idee des "Grünen Bandes" in Volkach, das sie an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau Veitshöchheim mit entwickelt und bereits vor zwei Jahren im Stadtrat vorgestellt hat. Die Expertin betonte, dass es bei dem Konzept um mehr natürliche Artenvielfalt in der Stadt geht.

Durch das Schaffen möglichst vielfältiger Strukturen auf nicht zu kleiner Fläche und einem differenzierten Pflegeplan könne die positive Ausgangslage der Stadt Volkach weiter verbessert werden. Die Mitglieder begrüßten das Projekt, das der Stadt einen Maßnahmenkatalog für mehr Natur wie mehr lebendiges Totholz, bestimmte Blühmischungen, Bienenbäume, heimische Heckenstrukturen und eine naturschonende Pflege zur Umsetzung an die Hand gibt. Gerhard Wagenhäuser von der Stadtverwaltung Volkach berichtete von Fortbildungsveranstaltungen zu dem Thema und vielfältigen Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in der Stadt durch den Bauhof Volkach.

Auch die erfolgreichen BN-Initiativen und Aktivitäten wurden positiv diskutiert: Fahrräder kamen in neue Hände, die Amphibientunnel werden angenommen, der Totholzgarten kann zur Biodiversität beitragen, der Erhalt des Wäldchens am Kirchberg hat gerade in einer Zeit des Klimawandels besondere Priorität, die Initiative für lebendige Gärten hat Nachahmer gefunden. Die Mitglieder signalisierten der Vorsitzenden ihre Unterstützung. Gerda Hartner dankte den Mitgliedern für ihr Engagement.

Von: Gerda Hartner (1. Vorsitzende, BN-Ortsgruppe Volkach)