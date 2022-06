Er habe im ersten Moment an einen Rechenfehler gedacht, staunt Pfarrer Uwe Hartmann noch immer beim Gedankenaustausch in familiärer Runde, bei der er Kurt Heckelmann, 85, nun offiziell nach unglaublichen 51 "Dienstjahren" von seinem Amt als Mesner der Kath. Kirche St. Nikolaus in Neuses am Berg verabschiedet.

Zunächst war die Übernahme des Messnerdienstes vom Vorgänger Anton Berthold 1971 eher eine Familienangelegenheit, denn bedingt durch Schichtarbeit haben je nach Bedarf auch Ehefrau Resi und insbesondere Sohn Gerd "gemesnert". Erst als Gerd berufsbedingt wegzog übernahm Kurt die Aufgabe komplett. "Und so haben wir in Neuses am Berg die sicher einzigartige Situation, dass ein Mesneramt vom Sohn auf den Vater überging", so Pfarrer Hartmann mit einem Schmunzeln. Senior Kurt erinnerte lebhaft an zahlreiche Geschehnisse aus dem Kirchenleben des letzten halben Jahrhunderts. Dies war in Neuses auch geprägt von den früheren Dorfherrschaften, die nach der Reformation zu einer in etwa hälftigen Aufteilung in katholische und protestantische Einwohner führte. Früher seien die Jahreszeiten viel stärker durch religiöse Bräuche, Flurgänge, Prozessionen oder Wallfahrten getaktet gewesen, was gerade für das Messneramt mit entsprechender Aufgabenfülle verbunden gewesen sei. Dass für Wehmut in der Abschiedsrunde dennoch kein Anlass war, dafür sorgte Enkeltochter Marina, die Ministrantin werden will und damit das "Staffelholz des kirchlichen Engagements" in der Familie weiterträgt. "Noch in dieser Woche findet das erste Treffen der Dettelbacher Jungministranten bei einem Pizzaessen statt" freut sich der Stadtpfarrer.

Pfarrer Hartmann bedankte sich bei Kurt Heckelmann für seinen aufopferungsvollen und außergewöhnlich langen ehrenamtlichen Dienst und überreichte zum Abschied und als kleines Vergelt's Gott ein Geschenk in fränkischer Bocksbeutelwährung. Kirchenpfleger Dieter Ofenhitzer schließt sich den Dankesworten an und erinnert daran, dass ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für das Messneramt dringend gesucht wird: "Wir sind dankbar für jeden, der sich dafür interessiert und können dafür auch eine kleine Ehrenamtspauschale anbieten", so Ofenhitzer. Interessierte erhalten gerne weitere Auskunft im Pfarrbüro, Tel. 09324/981398 oder pfarramt@pfarreiengemeinschaft-dettelbach.de). Pfarrer und Kirchenpfleger freuen sich über eine baldige Nachfolge, auch wenn diese kürzer als Kurt's halbes Jahrhundert ist.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Kath. Kirchenstiftung Neuses am Berg)