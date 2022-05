Auch die Musiker von „Meeblech“ in Volkach wollen einen Beitrag zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung leisten. Aus der langjährigen Erfahrung der Musiker in verschiedenen regionalen Musikvereinen heraus wurde die Idee des „Spenderles“ geboren: Standkonzert, fränkisch Ständerle, welches anlässlich runder Geburtstage oder Hochzeiten gespielt wird plus Spende = Spenderle. Darüber informiert "Meeblech" in einer Pressemitteilung.

Über die sozialen Netzwerke rührten die Musiker anschließend die Werbetrommel für ihre Aktion: Zum Verkauf standen Gutscheine für eine Stunde Blasmusik in gewohnter Meeblech-Manier, die im Laufe der nächsten Monate für private Feierlichkeiten, öffentliche Veranstaltungen oder als Geschenk für Musikliebhaber eingelöst werden können. Und das hat sich laut der Mitteilung gelohnt: Mehr als zehn verkaufte Spenderle führen die neun Musiker in nächster Zeit auf Geburtstage, Feiern, Dorffeste und Chorkonzerte in der näheren Umgebung. Die so gesammelten 2500 Euro werden zu 100 Prozent an die „Aktion Deutschland hilft“ gespendet.