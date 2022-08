Gaibach vor 1 Stunde

Meditative Erfahrungen auf dem Franziskusweg

Wie traditionell am FLSH Schloss Gaibach üblich begaben sich die Fachschaften Evangelische und Katholische Religionslehre in ihrer zweiten gemeinsamen Fachsitzung auf Exkursion. Dieses Mal führte es die Mitglieder in die Rhön, genauer auf den Franziskusweg. Die Kollegin Karin Mott führte die Gruppe auf souveräne Weise und mit tiefer Kenntnis durch die verschiedenen Stationen des Rundwanderweges, die von Schülern der Holzbildhauerschule in Bischofsheim mithilfe von Skulpturen gestaltet worden waren.