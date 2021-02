Ab sofort wird die Carl-Stumpf-Bibliothek in Wiesentheid zur Abgabe und Abholung von Medien zu den regulären Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet werden. Im Unterschied zur herkömmlichen Ausleihe, können verpackte Medien von den Lesern zurückgegeben und im Voraus bestellte Medien abgeholt werden. Der bisher praktizierte Lieferservice wird eingestellt.

Der Austausch der Medien erfolgt kontaktlos. Die Leser stellen ihre mitgebrachten Medien im Flur ab, nehmen ihre verpackten Medien mit und verlassen die Bibliothek durch den Hinterausgang. Ein Aufenthalt in der Bibliothek ist nicht zulässig. Das Angebot der Bibliothek kann auf der Internetseite www.carl-stumpf-bibliothek.de eingesehen werden.

Für diesen Service ist es notwendig, dass Leser bis spätestens 14 Uhr am Abholtag ihre Bestellung per E-Mail an info@carl-stumpf-bibliothek.de aufgeben. Es können maximal fünf Medien bestellt werden. Außerdem ist es erforderlich, dass die Leser telefonisch ab 14 Uhr einen Termin zur Abholung unter Tel.: (09383) 994071 vereinbaren und diesen dann auch einhalten.

Der Zutritt ist nur mit FFP2-Maske erlaubt. Leser sollten nur einzeln kommen, weitere Familienmitglieder sollten möglichst zuhause bleiben. Die bereitgestellten Medien sind vorab desinfiziert. Die Möglichkeit der Abholung besteht für alle Leser.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle derzeit ausgeliehenen Medien pauschal bis 15. April verlängert sind. Weitere Verlängerungen erfolgen je nach Pandemie-Lage automatisch, solange ein regulärer Betrieb nicht möglich ist. Dies können die Leser auf ihrem Leser-Konto einsehen. Versäumnisgebühren fallen nicht an. Es besteht vorher keine Rückgabepflicht.

Zusätzlich zu oben genanntem Angebot besteht die Möglichkeit der Onleihe über Emedienbayern. Dort können kostenlos E-Books, E-Paper und Audiodateien ausgeliehen werden.