Obernbreit vor 36 Minuten

Medaillenerfolg bei Deutscher Meisterschaft

Bei der im westfälischen Leistungszentrum in Dortmund ausgetragenen Deutschen Meisterschaft "Luftgewehr Auflage" konnten sich zwei Schützinnen der SG KK Obernbreit mit sehr guten Leistungen in Szene setzen. Mit 316,2 Ringen konnte sich Birgit Bauer in der Klasse Seniorinnen II einen Platz auf dem Siegerpodest sichern. Sie musste sich nur Ulla Bocklage (Westfalen) und Anna Ursula Mayer (Württemberg) beugen, die mit 317,1 bzw. 316,4 Ringen die Plätze 1 und 2 von 51 gestarteten Schützinnen belegten. Der 3. Platz bei einer Deutschen Meisterschaft war der bisher größte sportliche Erfolg von Birgit Bauer, die schon im ersten Durchgang ihre 30 Wettkampfschüsse absolvierte und lange bangen musste, ob ihre persönliche Wettkampfbestleistung für eine vordere Platzierung reichen würde. Eine hervorragende Leistung erzielte auch ihre Vereinskollegin Monika Wittel, die sich mit 313,2 Ringen in der Klasse Seniorinnen III den 10. Platz unter den 45 gestarteten Schützinnen sicherte.