Volkach vor 20 Minuten

Mazda angefahren und geflüchtet

Am Sonntag, 31. Juli, kam am Parkplatz Hindenburgpark in Volkach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ein Pkw Mazda angefahren und beschädigt, heißt es im Polizeibericht. An dem Mazda entstanden an der vorderen Stoßstange links mehrere Kratzer sowie eine Eindellung.