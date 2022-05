Kirchschönbach vor 22 Minuten

Mauer und Zaun angefahren und abgehauen

Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag 20.30 Uhr, eine Grundstücksmauer sowie einen Zaun in der Kindergartenstraße in Kirchschönbach. Laut Polizei entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.