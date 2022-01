Nenzenheim vor 25 Minuten

Mauer umgefahren und geflüchtet

Am Dienstag um 13.13 Uhr touchierte in der Breitbachstraße in Nenzenheim auf Höhe der Hausnummer 1 ein unbekannter Fahrer, vermutlich eines Lkw, beim Abbiegen eine Mauer und riss diese nieder, berichtet die Polizei. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.