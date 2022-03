Rüdenhausen vor 40 Minuten

Mauer beschädigt und davongefahren

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr in der Wiesenstraße in Rüdenhausen. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen Grundstücksmauerpfosten und den daran befestigten Briefkasten. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei auf etwa 300 Euro.