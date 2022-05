Der Weinbauverein Hüttenheim kürte in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand. Nachdem Vorsitzender Dominik Hassold und sein Vize Bernhard Falk nicht mehr kandidierten übernahmen Matthias Heckel und Andreas Schlegel die Verantwortung für die nächsten Jahre.

In seinem Rechenschaftsbericht für die Jahre 2019 bis 2021 räumte Hassold ein, in seinen Amtsjahren eine spannende Zeit erlebt zu haben, dass mit Ausnahme der Weinbauarbeit zuletzt aber nicht viel gelaufen sei. Alle Treffen und Veranstaltungen fielen wegen Corona aus, nur in kleinen Gruppen konnte die eine oder andere Veranstaltung stattfinden.

Nach dem Hochwasser an der Ahr organisierte der Weinbauverein ein kleines Weinfest für die Einheimischen auf Spendenbasis. Aus dem erzielten Betrag von mehr als 2000 Euro wurde Weinbergswerkzeug gekauft und einer Weinbaugenossenschaft im Ahrtal geliefert. Bei einem Betriebsausfluges dorthin könnte der restliche Betrag dann persönlich übergeben werden.

Ohne Feste keine Einnahmen

Nach Jahren der Ruhe war die Krönung von Weinprinzessin Julia Fleischer der Auftakt für neue Vorhaben. Kassier Roland Keil berichtete, dass durch das Weinfest 2019 noch ein Gewinn erzielt werden konnte, in den beiden Folgejahren waren mangels Einnahmen jedoch Verluste zu verbuchen.

Neuer Vorsitzender des Hüttenheimer Weinbauverbandes ist Matthias Heckel, sein Stellvertreter heißt Andreas Schlegel. Roland Keil ist Kassier, Markus Greulich der Schriftführer. Rudolf Rauh und Hans Wolf prüfen die Kasse. Zu Beisitzern und Festausschussmitgliedern wurden Siegfried Bauer, Marcel Gümpelein, Nadine Heckl, Tizian Keil, Maximilian Lang, Michael Lang, Frank Köller, Wolfgang Meyer und Hans Schlegel gewählt.