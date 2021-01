Kitzingen vor 55 Minuten

Maskenversand im Landratsamt läuft

Das Landratsamt hat mit dem Versand der FFP2-Masken bzw. gleichwertigen Masken für bedürftige Mitbürger begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Nachdem seit 18. Januar FFP2-Pflicht in Einkaufsläden und im ÖPNV gilt, wurden die Landratsämter beauftragt, neben den pflegenden Angehörigen auch bedürftige Mitbürger mit Masken zu versorgen. „Meine Mitarbeiter verpacken immer fünf Masken mit einem Begleitschreiben und versenden die Päckchen mit der Post“, erklärt Landrätin Tamara Bischof das Prozedere. Die pflegenden Angehörigen erhalten drei Masken, die sie sich voraussichtlich kommende Woche in der Gemeinde abholen können.