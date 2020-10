Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kitzingen am Sonntag bei 37,3 lag, greifen seit Montag, 19. Oktober, die Neuerungen der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Bayerischen Staatsregierung vom 16. Oktober. In der veröffentlichten Corona-Ampel des Bayerischen Staatsregierung hat der Landkreis Stufe gelb erreicht, was unter anderem Maskenpflicht auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen bedeutet.

Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen waren diese Plätze am Sonntag gemeinsam mit der Polizei Kitzingen festgelegt worden. Am Montagmittag trafen sich Vertreter des Landratsamts, der Stadt Kitzingen sowie der Polizei zu einer Begehung aller festgelegten Plätze, um die tatsächliche Besucherfrequenz festzustellen, berichtet die Behörde weiter.

Den Erfahrungen in der Mittagszeit nach, in der in der Regel viele Fußgänger unterwegs sind, können laut Landratsamt einige Straßenzüge aus der Maskenpflicht genommen werden. Nicht mehr von der Maskenpflicht betroffen sind die Schrannenstraße, die Alte Mainbrücke, die Kaiserstraße inklusive Gustav-Adolf-Platz und Königsplatz sowie die Luitpoldstraße.

In folgenden Straßen gilt seit Dienstag, 20. Oktober, 0 Uhr Maskenpflicht: Marktstraße, Schweizergasse, Herrnstraße, Alte Burgstraße (einseitig auf der der Fußgängerzonen zugewandten Seite), Ritterstraße, Obere Kirchgasse (von 18 bis 6 Uhr) und im Pavillon gegenüber der staatlichen Realschule Kitzingen am Mainufer.

Weiter gibt das Landratsamt bekannt, dass das Alkoholverbot per aktualisierter Allgemeinverfügung zusätzlich an folgenden Plätzen gilt: Oberer Mainkai, Unterer Mainkai, Mainbrücke und am Bleichwasen im Bereich nach den Sportplätzen über den Stadtbalkon bis einschließlich Gartenschaugelände sowie am Parkplatz unterhalb der Alten Mainbrücke.

Die übrigen Regelungen der Allgemeinverfügung vom 18. Oktober bleiben unberührt, insbesondere die Maskenpflicht in Teilen des Stadtgebiets von Volkach, heißt es in der Pressemitteilung.

