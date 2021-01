Kitzingen vor 39 Minuten

Maskenausgabe für pflegende Angehörige

Ab Montag, 25. Januar, können die drei vom Gesundheitsministerium bereitgestellten FFP2 Masken in der Stadt Kitzingen abgeholt werden. Dafür wurde eine Abholstation in der Rathaushalle in der Marktstraße eingerichtet, wie es im Presseschreiben der Stadt heißt.