Abtswind vor 48 Minuten

Masken für Vereinsmitglieder

Als kleines Dankeschön für die Treue und Mithilfe im Verein spendete der Fremdenverkehrs- und Heimatverein Abtswind im Oktober an seine Mitglieder 9000 OP-Masken. Nachdem im Januar das Tragen von FFP2-Masken Pflicht wurde, entschied sich der Verein, 3000 dieser Masken anzuschaffen und kostenlos an die Mitglieder zu verteilen. Mit dieser Aktion will der Fremdenverkehrs- und Heimatverein Abtswind das gute Miteinander im Verein hervorheben und würdigen.