Volkach vor 50 Minuten

Masken für pflegende Angehörige

Bürger, die Angehörige zu Hause pflegen, erhalten laut Gesundheitsministeriumdrei FFP2-Masken kostenfrei. Die Verteilung ist bereits in vollem Gange und die Masken können ab sofort in den Rathäusern der Verwaltungsgemeinschaft Volkach (Nordheim, Sommerach und Volkach) abgeholt werden, so die VG-Pressemitteilung.