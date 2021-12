Prichsenstadt vor 1 Stunde

Maschendrahtzaun niedergerissen

Am Mittwoch zwischen 7.30 und 9.30 Uhr kam es in Neuses am Sand zu einer Unfallflucht, heißt es in einer Polizeimeldung. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkws in der Straße Neuses am Sand auf Höhe Hausnummer 29 einen Maschendrahtzaun, verhakte sich in diesen und riss den Zaun nieder. Danach entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 500 Euro.