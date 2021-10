Mainbernheim vor 25 Minuten

Maschendrahtzaun an Schiebetor in Mainbernheim abgeschnitten

Bereits am 7. Oktober zwischen 18 und 22 Uhr schnitt ein unbekannter Täter in der Willanzheimer Straße in Mainbernheim den Maschendrahtzaun am Schiebetor einer Fima ab. Beim Öffnen des motorbetriebenen Tores wickelte sich laut Polizeibericht daraufhin der Zaun in den Antrieb. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.