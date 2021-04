Martinsheim vor 1 Stunde

Martinsheim und Baudenbach testen Elektrofahrzeug

Seit Montag sind die Mitarbeiter der Gemeinde Martinsheim testweise elektrisch unterwegs. Die N-Ergie Aktiengesellschaft stellte Martinsheims Bürgermeister Rainer Ott den VW ID.3 zur Verfügung, wie sie in einem Schreiben an die Presse mitteilt. Wolfgang Schmidt, Bürgermeister des Marktes Baudenbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim), kann das elektrisch betriebene Nutzfahrzeug Renault Kangoo Z.E. testen.