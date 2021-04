Martinsheim vor 1 Stunde

Martinsheim testet Elektro-Nutzfahrzeug

Seit kurzem sind die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Martinsheim testweise elektrisch unterwegs. Die N-Ergie Aktiengesellschaft stellte ihnen einen Renault Kangoo Z.E. zur Verfügung. Die Mitarbeiter können so Erfahrungen darüber sammeln, wie sich der elektrische Kastenwagen im täglichen Betrieb einsetzen lässt, heißt es in einer Pressemitteilung der N-Ergie. Nach den ersten Testfahrten ist Rainer Ott, Bürgermeister in Martinsheim, beeindruckt: „Mit dem elektrisch betriebenen Kastenwagen können wir umweltschonend Kleintransporte von A nach B bringen. Positiv aufgefallen ist mir, dass der Wagen sehr leise ist und problemlos aufgeladen werden kann. Der Test bestärkt uns in dem Eindruck, dass E-Autos wirklich alltagstauglich sind.“