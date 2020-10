Der Turn- und Sportverein 1907 Iphofen geht auf Basis einer neuen Satzung und mit bewährter Führungsmannschaft in die Zukunft. Für die kommenden drei Jahre leiten die wieder gewählte und für den Sportbetrieb zuständige Vorsitzende Martina Bernhardt, ihr Stellvertreter und Finanzvorstand Stefan Schurz sowie der für die Schriftführung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortliche Marbod Hopfner die Geschicke des Vereins. Als Kassenprüfer fungieren Michael Theune und Michael Vetter. Die Wahlleitung oblag Bürgermeister Dieter Lenzer, nicht mehr kandidiert hatten der bisherige stellvertretende Vorsitzende Stephan Krückel und Jürgen Engbring (Mitgliederverwaltung).

Dem Datenschutz gerecht werden

Wie Martina Bernhardt darlegte, habe man mit der umfangreichen Satzungsänderung den Weg geebnet, den Verein zukunftsfähig zu halten und gestiegenen Anforderungen etwa im Datenschutz gerecht zu werden. "Es war uns ein zentrales Anliegen sicherzustellen, dass der Verein auch weiterhin ehrenamtlich geführt werden kann", so die Vereinsvorsitzende. Sie sei sehr froh, dass die Führungsmannschaft des TSV stabil stehe und es gelungen sei, innerhalb der einzelnen Vorstandsressorts viele neue Mitstreiter für die Übernahme verschiedener Teilaufgaben zu begeistern.

In die gleiche Kerbe schlug Bürgermeister Dieter Lenzer, er betonte den Wert des Ehrenamts und lobte den TSV als Aktivposten in der Stadt. Dem TSV gelinge es, mit seinem vielfältigen Sportangebot, aber auch mit gesellschaftlichen Aktivitäten wie dem Waldfest wertvolle Impulse für das Gemeinwohl zu geben. "Ich danke dem Vorstand, aber auch allen Trainern, Aktiven und Helfern für Ihr Engagement – es verdient Respekt und Anerkennung", erklärte das Stadtoberhaupt.

Stabiles finanzielles Fundament

Schatzmeister Stefan Schurz berichtete in seiner Bilanz von einem stabilen finanziellen Fundament und von geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen. "Auf dieser Basis können wir auch in Zukunft durch Leistung überzeugen und ein stabiler Faktor in unserer Region sein. Martina Bernhardt spannte in ihrem Rückblick auf 2019 einen Bogen über ein breites Spektrum an Aktivitäten auf. Unter dem Dach oder unter Mitwirkung des TSV habe es zahlreiche Theateraufführungen gegeben, man habe sich bei gesellschaftlichen Ereignissen wie dem örtlichen Winzerfest maßgeblich eingebracht, habe insgesamt 93 Teilnehmern das Sportabzeichen abgenommen oder einen Erste-Hilfe-Kurs für Übungsleiter durchgeführt. Zum Jahresbeginn seien 937 Menschen Mitglied des TSV gewesen. "Mein Ziel ist und bleibt es, in naher Zukunft die 1000er-Marke bei den Mitgliederzahlen zu knacken", so die Vereinsvorsitzende.

Wegen den Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie musste die Vorsitzende des TSV Iphofen in diesem Jahr zwar auf die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder verzichten, ließ es sich aber nicht nehmen, die Namen der Betreffenden zu verlesen und ihre Treue zum Verein zu würdigen: Lieselotte Huthöfer (65 Jahre), Lore Baunach, Ludwig Schmer, Helmut Simm (alle 60 Jahre), Rainer Schiffmeyer, Armin Melber (beide 50 Jahre), Thea Brosch, Josef Gareis, Heinrich Halbleib, Lars Brueder, Ursula Kreusser, Michael Guckenberger, Christiane Knauf (alle 40 Jahre), Sibylle Schweizer, Romy Bischoff, Gerhard Mandel, Andrea Lutz, Barbara Weigand, Rolf-Ulrich Albrecht und Tamara Winkler (alle 25 Jahre).