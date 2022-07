Bei einem schweren Badeunfall am Sonntagabend (3. Juli) in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) ist ein 8-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Durch die tatkräftige Hilfe mehrerer Zeugen konnte der Junge schnell im Wasser gefunden und an Land gebracht werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen, berichtet die Polizei Unterfranken.

Ihren Angaben zufolge befand sich die Mutter mit ihrem 8-jährigen Sohn in der Badebucht "An der Fähr" und gab an, dass sie diesen gegen 18.30 Uhr plötzlich nicht mehr sehen konnte. Sie begann daraufhin lautstark nach ihm zu suchen und wurde hierbei umgehend von mehreren Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind, unterstützt. Eine 18-Jährige entdeckte den Jungen schließlich unter der Wasseroberfläche und brachte ihn an Land.

Erste-Hilfe-Maßnahmen hielten ihn am Leben: Junge (8) wurde in ein Krankenhaus geflogen

Die Zeugen begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem Kind und setzten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und eines Notarztes fort. Der Junge wurde nach der Erstbehandlung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahe liegendes Krankenhaus geflogen.

Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kripo Würzburg aufgenommen. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die möglicherweise beobachten konnten, wie der 8-jährige Junge ins Wasser gegangen ist oder andere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1733 zu melden.

Vorschaubild: © DanaTentis/Pixabay