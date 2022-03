Am Donnerstagnachmittag (10. März 2022) ist ein 13-jähriges Mädchen in einem Linienbus im Landkreis Kitzingen sexuell belästigt worden. Von dem unbekannten Täter liegt eine detaillierte Personenbeschreibung vor. Die Würzburger Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Mädchen befand sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Linienbus 8112 von Marktbreit nach Hohenfeld. An der Haltestelle „Lagerhaus Marktbreit“ stieg ein unbekannter Mann in den Bus und setzte sich nach kurzer Zeit unmittelbar neben das Mädchen. Weitere Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht im Bus.

Unbekannter belästigt Mädchen in Bus - Polizei sucht Zeugen

Anschließend berührte der Unbekannte zunächst den Oberschenkel und anschließend auch den Oberkörper des Mädchens. Diese drückte daraufhin den „Stop“-Knopf des Busses und stieg an der Haltestelle „Schützenhaus Marktsteft“ aus. Der Tatverdächtige blieb weiter im Bus sitzen.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen folgendermaßen:

25 bis 30 Jahre alt

1,65 bis 1,70 Meter groß

kurz rasierte braune Haare

auffälliges Piercing an der linken Augenbraue (Stange mit Spitzen an den Enden)

bekleidet mit schwarz-grauer Arbeitshose und dunklem Pullover

führte grauen Rucksack mit sich

Das Mädchen begab sich am nächsten Tag zusammen mit seiner Mutter zur Dienststelle der Polizeiinspektion Kitzingen, um Anzeige zu erstatten. Die Ermittler wenden sich nun an mögliche Zeugen:

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen, der an der Haltestelle „Lagerhaus Marktbreit“ in den Bus gestiegen ist?

Wem ist eine männliche Person mit dem beschriebenen Piercing bekannt, die möglicherweise im Bereich der Haltestelle arbeitet?

Wer kann sonst hilfreiche Hinweise zu dem Vorfall geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © pixabay/Counselling