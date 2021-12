Vom Engagement des Marktbreiter Reglerhersteller GOK profitiert in diesem Jahr die evangelische Kirchengemeinde Marktbreit. Das teilt das Unternehmen in einem Schreiben an die Presse mit. Einen symbolischen Spendenscheck im Wert von 10 000 Euro übergaben Firmeninhaber Dieter Kleine und Geschäftsführer Gerald Unger an Pfarrer Michael Bausenwein und Manfred Friedlein vom Kirchenvorstand der Gemeinde.

Das Geld findet bei der Sanierung und Restaurierung der Marktbreiter St. Nikolai-Kirche Anwendung. Seit einiger Zeit bröckelt der Putz bedrohlich, das Dach ist undicht, das Kreuz auf der Turmspitze abgebrochen und die Elektrik aus den 60er-Jahren ist marode, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Seit mehr als zwanzig Jahren verzichte das Unternehmen auf Weihnachtspräsente für Geschäftspartner und spende alljährlich an soziale Projekte in der Heimatregion.