Gnodstadt vor 20 Minuten

Marktbreiter Stadtführer mit Zeichnungen von Galen Vinson

Ein neuer Marktbreiter Stadtführers mit Grafiken von Galen Vinson ist im Schmitt & Meyer Verlag zu Marktbreit erschienen. Das Werk gibt es beim Verlag, in der Touristinfo Marktbreit und in der Buchhandlung Rauscher in Marktbreit. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Verlags entnommen.