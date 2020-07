Marktbreiter Realschulen verabschieden ihre Absolventen

Nach langem Bangen, ob eine feierliche Verabschiedung der Absolventen der Realschulen Marktbreit stattfinden kann, durften die Zeugnisse schließlich doch in gebührendem Rahmen übergeben werden.

Durch die überschaubare Anzahl an Absolventen konnten auch deren Eltern an diesem Abend teilnehmen, wie es im Presseschreiben heißt. Auch wenn das turbulente Schuljahr durch die Corona-Krise eine etwas andere Abschlussfeier forderte, bei der keine Beiträge anderer Schüler zugelassen waren, konnte auf dem Wallochnyhof in Marktbreit eine feierliche Umgebung für die Verleihung geschaffen werden.

Glücklich strahlten alle Schüler, nachdem sie von Silvana Bucko, der Schulleiterin der Leo-Weismantel-Realschule, oder Andreas Strümper, dem Schulleiter der Realschule des Bildungswerks Marktbreit, und den Klassenleiterinnen Edith Stein und Eva Mergenthaler, ihre Abschlusszeugnisse einzeln überreicht bekamen. Alle der insgesamt 38 Absolventen der Leo-Weismantel Realschule bestanden die Abschlussprüfungen. Die besten drei Absolventen wurden zudem extra ausgezeichnet.