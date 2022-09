Es ist ein langer Weg, den letzten Teil des Mainufers im Bereich der Altstadt Marktbreit, diesmal unterhalb der Tankstellen, neu zu gestalten. Denn vor einer Umsetzung möglicher Planungen lag die Sanierung des Geländes der ehemaligen DBV-Tankstelle, bei der lange nicht klar war, was es dort an Altlasten gibt und in welchem Umfang diese zu entsorgen sind. Nachdem dies im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnte, ist nun der Abschnitt zwischen Altem Kranen/Lagerhaus in Richtung Mainbrücke einen großen Schritt weiter gekommen. In der Ratssitzung am Montagabend gaben die Rätinnen und Räte grünes Licht für die abschließenden Änderungen in der Planung.

Mehrfach schon hatten Mitarbeiter des Büros Schlicht/Lamprecht neueste Ideen und Weiterentwicklungen zur Umgestaltung des Bereichs unterhalb er ehemaligen DBV-Tankstelle vorgestellt. Schon länger Konsens im Rat war dabei die Idee, das Mainufer von der Stadt aus erlebbar zu machen. Dazu sollten Sitzstufen zwischen der Bushaltestelle und der noch bestehenden Tankstelle den Raum nach unten öffnen. Einerseits ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dort zu sitzen und auf den Fluss und das gegenüber liegende Mainufer bei Segnitz zu blicken. Auf der anderen Seite wird der Bereich zwischen Fluss und den Stufen beruhigt und kann mit weiteren Sitzmöglichkeiten zum Verweilen dienen. Weiter in der Planung ist auch noch ein kleiner Kinderspielplatz.

Mobile Kioske, um auch auf Hochwasser schnell reagieren zu können

Änderungen gab es im Bereich entlang des Gehsteigs an der Staatsstraße. Die Idee einer möglichen Bewirtung der Besucherinnen und Besucher wird zwar aufrecht erhalten, die doch etwas größer dimensionierten "Markthallen" dort sollen kleineren Einheiten weichen. Wie Planer Christoph Lamprecht ausführte, entsprang dies einem Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt. Die größeren stationären Gebäude sollen kleinen und mobilen "Kiosken" weichen. Damit kann auch auf mögliches Hochwasser in diesem Bereich reagiert werden. Auch die geplante Schallschutzmauer entlang der Staatsstraße kann deutlich kleiner ausfallen: Sie erstreckt sich nicht mehr komplett zwischen Tankstelle und Bushaltestelle, wird also kürzer und auch deutlich niedriger ausgeführt.

Nach kurzer Diskussion waren sich Rätinnen und Räte einig, die vorgelegte Planung weiter zu festigen. Noch vorgestellt werden soll die Gestaltung der Kioske entlang der Staatsstraße und ein Beleuchtungskonzept. Nicht mehr in der Diskussion waren Parkplätze im neu zu gestaltenden Bereich. Prinzipiell soll die Planung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, so dass 2023 mit der Ausschreibung begonnen werden kann. Baubeginn für die Neugestaltung des Mainufers im Bereich östlich von Lagerhaus und Kranen könnte Ende 2023, Anfang 2024 sein.