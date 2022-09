Ein Schüler ist offenbar in suizidaler Absicht am Montagmorgen (25. September 2022) in Marktbreit (Landkreis Kitzingen) aus einem Fenster einer Schule gesprungen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und kam nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Gegen 09.15 Uhr waren bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken Mitteilungen eingegangen, wonach ein Schüler der Realschule aus einem Fenster im ersten Stock des Gebäudes gesprungen sei. Die Kitzinger Polizei geht nach ersten Ermittlungserkenntnissen von einem Suizidversuch aus. Es liegen keinerlei Hinweise vor, die auf ein Fremdverschulden hindeuten würden.

Marktbreit: Suizidversuch an Realschule

Nach bisherigen Erkenntnissen sind die Verletzungen, die der Jugendliche erlitt, nicht lebensbedrohlich. Er war bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung ansprechbar und wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zur psychosozialen Notfallversorgung der Mitschüler*innen und der Lehrkräfte befindet sich auch ein Kriseninterventionsteam vor Ort im Einsatz.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

Vorschaubild: © Stefan Sauer/dpa