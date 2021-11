Im alten Rathaus in Gnodstadt wird die Vereinsfahne des ehemaligen Krieger- und Kampfgenossenvereins Gnodstadt aufbewahrt. Das in die Jahre gekommene Relikt hat die Stadt Marktbreit nun für rund 14 000 Euro aufwendig restaurieren lassen.

Bürgermeister Harald Kopp unterstrich, dass die noch unter Bürgermeister Erich Hegwein und dem Stadtteilsprecher Herbert Biebelriether getroffene Entscheidung für eine Restaurierung gerechtfertigt war. Der Aufwand war sehr hoch, da das 1,6 mal 1,4 Meter große Tuch der Fahne herausgenommen und ersetzt werden musste. Alle Stickereien und Embleme wurden ebenso wie die Paspelierung übernommen.

Bürgermeister Kopp und Stadtteilsprecher Manfred Krauss haben sich darauf verständigt, dass die Fahne nun lichtgeschützt in einem Vitrinenschrank im ehemaligen Archiv aufbewahrt und nicht mehr im Freien gezeigt werden soll.

Lücken in der Geschichte der Fahne

Dabei ist die Geschichte der Fahne nicht durchgängig bekannt. Den Beschriftungen und 21 Fahnenbändern ist zu entnehmen, dass sie am 11. Juni 1899 dem Krieger- und Kampfgenossenverein übergeben und geweiht wurde. Inschriften mit den Städtenamen Orleans, Paris, Sedan und Wörth gehen offenbar auf Orte zurück, in denen zehn Bürger aus Gnodstadt während des Krieges 1870/71 kämpften, einer ist bei den Kampfhandlungen gefallen. Gezeigt wurde die Fahne bei der Enthüllung des Kriegerdenkmals für Gefallene und Vermisste des Ersten Weltkrieges am 6. August 1922.

Zusammen mit Karl Schmidt fand Krauss heraus, dass Heinrich Hofmann den Verein als letzter Vorsitzender geführt hat, er verstarb 1958. Danach wurde die Fahne von Georg Schott gesichert und 1960 an Hans Zilk übergeben. Nach dessen Tod 1987 übernahm Karl Schmidt 1990 die Fahne. Wann sich der Krieger- und Kampfgenossenverein aufgelöst hat, ist nicht überliefert.

Eine genaue Beschreibung der Fahne hat Horst Kuball 2009 in der Gemeindechronik festgehalten. Bis 1938 sei der Verein noch im Ochsenfurter Amtsblatt erwähnt. Da das Vereinsleben im Zweiten Weltkrieg ruhte, die amerikanische Militärverwaltung Vereinstätigkeiten verbot und eine Wiederzulassung 1946 nicht verfolgt wurde, sei der Verein wohl untergegangen.

Der Schriftzug "In Treue fest" ist heute der Slogan des Bayerischen Soldatenbundes (BSB), dem die meisten noch bestehenden Krieger- und Soldatenvereine angehören.

1936 von der NSDAP verboten

In dessen Archiv fand sich eine genaue Aufschlüsselung der Vorsitzenden, der Mitgliederzahl und einiger Aktivitäten. Demzufolge war der Verein Mitglied im Bezirksverband Ochsenfurt. 1932 saß ihm Heinrich Hofmann vor, von den 71 Mitgliedern waren 49 aktiv gemeldet.

1936 wurde der Krieger- und Kampfgenossenverein von der NSDAP verboten und das Vereinsvermögen eingezogen. Als Grund ist zu vermuten, dass sich Hofmann weigerte, den Verein in den nationalsozialistischen Reichskriegerbund zu überführen.

In der bayerischen Kriegerzeitung seien nach Auskunft des BSB sicher weitere Informationen zu finden, allerdings gestalte sich die Nachforschung sehr schwierig.