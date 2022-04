In Marktbreit (Landkreis Kitzingen) hat eine 38-jährige Frau am Samstagabend (16. April 2022) um 21.30 Uhr einen "größeren Polizeieinsatz mit mehreren verletzten Personen" ausgelöst, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen.

Die "erheblich" Betrunkene scheute sogar nicht davor zurück, im Streifenwagen herumzuschreien und dann einen Polizisten zu verletzen.

Betrunkene Frau beleidigt, pöbelt, schreit und schlägt in Marktbreit um sich

Bereits seit 20 Uhr war die Frau in der Marktbreiter Innenstadt aufgefallen. Wie die Polizei erklärt, schrie sie laut herum und beleidigte und pöbelte Passant*innen an. Gegen 21.30 Uhr schlug sie schließlich unvermittelt einer 54-jährigen Geschäftsfrau ins Gesicht, als diese gerade dabei war, ihr Geschäft in der Marktstraße zu verlassen. Mehreren Passanten gelang es, die Randaliererin zu überwältigen und sie bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Polizei musste unmittelbaren Zwang anwenden, um sie in den Streifenwagen zu bringen. "Auch während der Fahrt schrie sie im Streifenwagen weiter lautstark herum", so die Polizei. Als sie in die Ausnüchterungszelle der Polizeiinspektion Kitzingen gebracht wurde, schlug und trat sie gegen die eingesetzten Polizeibeamten und verletzte einen von ihnen durch einen Tritt ins Gesicht. Dieser musste vom Krankenhaus Kitzingen versorgt werden und seinen Nachtdienst abbrechen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 38-Jährigen Blut entnommen und sie musste die Nacht in der Haftzelle verbringen. Ein Alkotest hatte vorher 1,1 Promille ergeben. Auf die Frau jetzt Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zu. Hinweise auf die geschilderten Fälle nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/1410 entgegen.