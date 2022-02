Der seit Jahren geplante Neubau einer Seniorenwohnanlage der Arbeiterwohlfahrt auf dem Ohrenberg in Marktbreit ist einen wichtigen Schritt weiter: Am Montagabend genehmigte der Bauausschuss der Stadt den entsprechenden Bauantrag dazu.

Und wie nicht anders zu erwarten, gab es zum Antrag weder Diskussion, noch Gegenstimmen. Schon vor einigen Jahren wurde der Bebauungsplan Ohrenberg 2 hoch über der Stadt und im Anschluss an das Wohngebiet Ohrenberg initiiert. Dort sollte das sich mitten in der Stadt befindliche Seniorenheim der AWO, die Gebäude sind vom Wohlfahrtsverband nur gemietet, neu errichtet werden. Positiver Nebeneffekt für die Stadt: Mit dem neuen Bebauungsplan können auch noch rund 30 Baugrundstücke erschlossen werden. Verzögerungen mit der Aufstellung des Bebauungsplans gab es wegen denkmalpflegerischer Voruntersuchungen des Geländes, wo eine ehemalige Keltensiedlung vermutet wurde.

Stadt muss zwei Abstandsflächen übernehmen

Auch wenn sich das Bauvorhaben mit den 93 + 1 Pflegebetten in einem Bebauungsplangebiet befindet, ist ein Genehmigungsfreistellungsverfahren nicht möglich, da es sich um einen Sonderbau handelt. Zudem muss die Stadt im nördlichen Bereich zwei je knapp zehn Quadratmeter große Abstandsflächen übernehmen. Sowohl die Flächenübernahme, als auch die Zustimmung zum Bauvorhaben erfolgten einstimmig. Bei Bedarf seien noch Betriebsbeschreibung, Statik und Brandschutznachweis nachzureichen. Für die geplante Tagespflege folgt ein separater Bauantrag.

Eine Geschäftsaufgabe in der Michelfelder Straße lässt einen Brennstoffhändler handeln: die dort befindliche oberirdische Betriebstankstelle soll abgebaut und auf einem anderen Grundstück, ebenfalls in der Michelfelder Straße, wieder aufgebaut werden. Der Ausschuss stimmte grundsätzlich der Bauvoranfrage zu, hier hat aber das Landratsamt sicher ein gewichtiges Wort mitzureden. Denn zum einen befindet sich das Bauvorhaben im Grenzbereich des Überschwemmungsgebiet des 100-jährigen Hochwassers des Mains. Zum anderen möchte die Stadt auf Antrag von Christiane Berneth prüfen lassen, inwieweit der Antragsteller nachweisen muss, dass am alten Standort keine Bodenverunreinigungen durch Treibstoffe zurückbleiben.

Frankana möchte Stellplatz für Kunden einrichten

Für ihre Kunden möchte die Firma Frankana im Bereich des Spitzwasens in der Ochsenfurter Straße einen Reisemobil- und Wohnwagenstellplatz errichten. Kunden, so die Begründung, reisten häufig bereits einen Tag vor einem Werkstatttermin an und möchten auf dem Betriebshof übernachten. Für den städtischen Wohnmobilstellplatz stellt das Vorhaben keine Konkurrenz dar.

Das Problem ist für einige Mitglieder des Bauausschusses aber die Zufahrt zum Gelände von der Staatsstraße aus. Denn wie die Absprache mit den übergeordneten Behörden ergab, wird keine weitere Zufahrt von der Staatsstraße aus genehmigt. Deshalb wird eine kurze Strecke des vorhandenen Radwegs dafür genutzt, was am Ende zu einer Gegenstimme führte.