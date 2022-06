Markt Einersheim vor 20 Minuten

Markt Einersheim: Zwei Frauen erleiden Rauchgasvergiftungen

Zwei Frauen haben in Markt Einersheim Rauchgasvergiftungen erlitten. Das berichtet die Polizei Kitzingen. Am Mittwochmittag qualmte ein Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd eines Mehrfamilienhauses in der Possenheimer Straße so stark, dass die Rettungsdienste verständigt wurden. Eine 53-jährige Frau traf jedoch schon vorher ein, öffnete alle Fenster und versorgte die 81-jährige Bewohnerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung befand.